В детских садах и больницах Петербурга до вечера искали бомбы

В детских садах и больницах Петербурга до вечера искали бомбы
Детей эвакуировали из детсадов. Фото: pixabay.com

Из-за анонимных сообщений о минировании в Петербурге эвакуировали 28 тыс. 950 человек. На наличие взрывных устройств проверили детские сады, школы, больницы и суды.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма с угрозами взрывов 25 февраля поступили на электронные адреса судов и медицинских учреждений. Первое письмо пришло в 11:17 утра, последнее в 16:35.

На наличие взрывных устройств проверили 845 объектов: 666 детских садов, 137 школ, 17 судов и 25 медицинских учреждений. В большинстве из них по решению администрации эвакуация не проводилась.

Вывести из зданий было решено воспитанников и сотрудников 119 детских садов, работников и посетителей 10 судов, пациентов и персонал трех больниц и поликлиник, а также учеников и учителей 29 школ. Всего было эвакуировано 28 тыс. 956 человек.

Проверки завершились к 21:00. Взрывчатых устройств и взрывных веществ обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали районные суды.

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