Сурков назвал причины своего ухода из Кремля

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля. Свою отставку он назвал «чистой самоволкой»,

Озвучивать точные причины своего ухода Сурков не стал, однако признался, что многие комментировавшие это решение, были близки. Среди них — Владимир Соловьев из «Коммерсанта» и Алексей Венедиктов.

«Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать… Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так», — уточнил Сурков в интервью с «Актуальными комментариями».

Он добавил, что не жалеет о своем уходе с госслужбы.

Напомним, сообщения об уходе Владислава Суркова с поста помощника президента РФ появились в конце января. Указ об его освобождении от должности был подписан 18 февраля.

Должность Сурков занимал с 2014 года. В Кремле он отвечал за вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.