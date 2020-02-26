Сегодня в Петербурге изберут детского омбудсмена

Депутаты петербургского ЗакСобрания приступят к выборам уполномоченного по правам ребенка в среду, 26 февраля. Вопрос выносится на первое чтение.

На должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге претендуют четыре кандидата, из которых депутатам предстоит выбрать одного. Кандидатуру Ирины Аристовой предлагает депутат Денис Четырбок. Екатерину Лебедеву выдвигает фракция ЛДПР. Анну Митянину продвигает градоначальник Александр Беглов, а Юлию Шик выдвигает депутат ЗакСобрания Елена Киселева.

Проект повестки сегодняшнего заседания ЗакСа включает в себя 21 вопрос, среди которых — присвоение статуса зоны зеленых насаждений общего пользования территории на Петровской косе, установление Дня воспитателя 27 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов продвигает Митянину на должность детского омбудсмена. Еще в конце декабря градоначальник заявлял на рабочем совещании, что Митянина идеально подходит на эту должность — на ее счету имеется опыт в социальной политике и медицине.