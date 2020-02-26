Авиакомпания Bulgaria Air возобновит полеты из Петербурга в Софию

Авиакомпания Bulgaria Air возобновит полеты из Петербурга в Софию
София. Фото: pixabay

С середины апреля этого года самолеты авиакомпании Bulgaria Air вновь станут перевозить пассажиров из Петербурга в болгарскую Софию и обратно. Рейсы по данному маршруту были приостановлены в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», рейс в Софию будет отправляться из Пулково по средам и субботам в 19:20 и прибывать в столицу Болгарии в 22:50. Обратный рейс будет вылетать из Софии по тем же дням в 14:55 и прибывать в Пулково в 18:25.

Пассажиров будут перевозить воздушные судна Airbus A319. Они будут летать до конца октября этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь. Объем международных перевозок за январь увеличился на 4,8% до 400 тысяч человек.

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