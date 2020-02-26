Создатели финансовых пирамид не дремлют: россиян предупредили о новых аферах

В России появились новые схемы завлечения людей в мошеннические пирамиды. Среди наиболее популярных видов махинаций — участие в строительстве домов с помощью 3D-принтеров и туристические путевки.

При этом эксперты отмечают, что технологии возведения жилых зданий при помощи 3D-печати действительно используются, однако в случае с мошенниками вам вряд ли когда-нибудь доведется жить в подобном доме. Также некоторые дельцы предлагают доверчивым гражданам круизные путевки с невероятной скидкой, пишут «Известия».

К примеру, путешествие вдвое дешевле, чем в среднем по рынку. Подобные уловки оказываются действенными: согласно данным Банка России, в таких финансовых пирамидах участвует более 500 человек. Сложность раскрытия подобных преступлений в том, что используемые мошенниками приемы рассчитаны на длительное ожидание. Поэтому, когда обманутые люди начинают бить тревогу, преступники успевают скрыться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга мошенник обманным путем получил 150 тысяч от пенсионера.