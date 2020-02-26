К 2022 году ГИБДД и МВД будут отслеживать резко тормозящие автомобили

К 2022 году ГИБДД и МВД будут отслеживать резко тормозящие автомобили
Проект должен на 20-30% уменьшить количество ДТП. Фото:

Через пару лет в России внедрят цифровую систему оповещения, которая будет передавать МВД и ГИБДД данные об экстренном торможении автомобилей и странном поведении на дороге.

Первоначально платформа будет перенаправлять данные в систему «Автодата», которая, в свою очередь, будет делиться информацией с правоохранительными органами, пишет «РИА Новости», ссылаясь на пресс-секретарь НП ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

Данные будут использоваться для определения опасных участков на дорогах, поэтому поступающая информация не будет содержать личных сведений. Некоторые из российских автомобильных предприятий уже подтвердили готовность сотрудничать с платформой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на падающие продажи, ведущие автопредприятия Северной столицы увеличили долю на рынке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили гибдд мвд россия транспорт экстренное торможение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты Петербурга защитили Петровскую косу от застройки
Экс-замглавы Калининского района задержали по подозрению в получении ...
Прокуратура разберется, почему магазин в Приморском районе не делает ...
Петербургских участковых переводят в Ленобласть для усиления работы
Детским омбудсменом Петербурга станет Анна Митянина
Петербуржцев возмутил полицейский «Патриот» на газоне
К 2022 году ГИБДД и МВД будут отслеживать резко тормозящие автомобили
Терпеливый «Чижик»: на проспекте Наставников ходу трамвая ...