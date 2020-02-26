К 2022 году ГИБДД и МВД будут отслеживать резко тормозящие автомобили

Через пару лет в России внедрят цифровую систему оповещения, которая будет передавать МВД и ГИБДД данные об экстренном торможении автомобилей и странном поведении на дороге.

Первоначально платформа будет перенаправлять данные в систему «Автодата», которая, в свою очередь, будет делиться информацией с правоохранительными органами, пишет «РИА Новости», ссылаясь на пресс-секретарь НП ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

Данные будут использоваться для определения опасных участков на дорогах, поэтому поступающая информация не будет содержать личных сведений. Некоторые из российских автомобильных предприятий уже подтвердили готовность сотрудничать с платформой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на падающие продажи, ведущие автопредприятия Северной столицы увеличили долю на рынке.