Ведущие автодилеры Петербурга увеличивают долю рынка

Продажи 20 ведущих холдингов в 2019 году падали медленнее петербургского рынка, сократившегося на 4%. Фото: pixabay.com

Продажи 20 ведущих холдингов в 2019 году падали медленнее петербургского рынка, сократившегося на 4%. Фото: pixabay.com

Несмотря на падение продаж, за прошлый год крупнейшие автомобильные холдинги Петербурга увеличили свою долю на рынке.

В 2019 году двадцать лидирующих автодилеров Северной столицы продали 129,9 тысяч автомобилей, что на 2%, чем в 2018-м. При этом присутствие предприятий на рынке возросло до 82,6% всех машин, проданных в Петербурге. Согласно информации «Auto-Dealer-СПб», наиболее чувствительным падение продаж оказалось для ГК «Рольф» и ГК «Максимум». Их показатели упали на 12% и 14,6% соответственно.

При этом «Максимум» уступил вторую строчку в рейтинге «Аларм-Моторс» и оказался на третьем месте по количеству продаж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты Шушар требуют прекратить застройку. Жители района страдают от отсутствия инфраструктуры и не желают, чтобы количество жилкомплексов росло быстрее, чем количество школ, поликлиник и детских садов.