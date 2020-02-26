Петербургских участковых переводят в Ленобласть для усиления работы

Петербургских участковых переводят в Ленобласть для усиления работы
В Ленобласть переводят городских участковых. Фото: Baltphoto

В региональном главке МВД России сообщили, что в структуре наблюдается нехватка участковых. Об этом заявили на заседании парламента Ленинградской области.

Ранее в Министерстве внутренних дел был проведен мониторинг, по итогам которого было принято решение перевести на работу в Ленинградскую область участковых из петербургских отделений. В область перевели только тех правоохранителей, которые состояли в подразделениях с малой нагрузкой.

На сегодняшний день в два областных района перевели уже два десятка участковых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный и МВД пришли к соглашению по поводу штрафов за неоплату парковки. Власти Северной столицы и МВД договорились об организации системы взимания штрафов за неоплату парковки в центре города.

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Петербургских участковых переводят в Ленобласть для усиления работы
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