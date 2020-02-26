В Петербурге прошли учения по ликвидации разлива нефти в условиях зимы

В Петербурге прошли учения по ликвидации разлива нефти в условиях зимы
Все прошло успешно. Фото: pixabay.com

Хоть ледовый покров на Неве и отсутствовал, учения прошли согласно годовому графику тренировок сил.

Согласно выдуманной истории, диспетчеру экологической аварийной службы ГУП «Пиларн» сообщили, что у дома на Октябрьской набережной наблюдается разлив нефти на воде и на ледовом покрове. По указанию диспетчера туда сразу же прибыли специалисты, которые начали ликвидацию аварийной ситуации.

В учении были задействованы ледокол «Невская застава», платформа «Труксор» и нефтесборочный комплекс.

После окончания ликвидации, были детально разобраны все выполненные действия. Все задачи в ходе тренировки были выполнены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в несколько рек Петербурга попали нефтепродукты. Летом 2019 с территории Охты вывезли 30 кг нефтесодержащих отходов. Территорию засыпали необходимым сорбентом.

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ГУП "Пиларн" нефть учения
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