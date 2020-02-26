Суркову пророчат карьеру «кремлевского Навального»

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков после ухода из Кремля отметился несколькими яркими заявлениями. В том числе, о необходимости обнуления президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Такая активность может иметь несколько причин, считает политолог и PR-специалист Антон Вуйма.

Вуйма подчеркнул, что Суркова считали непродуктивным на этой должности. Его полномочия постоянно сокращали, а затем и вовсе уволили. При этом недовольство его работой высказывалось на протяжении долгого времени, рассказал Вуйма со ссылкой на приближенных к Суркову людей.

«Он обижен. И возможно даже будет оппозиционером, а возможно его уволили для того чтобы сделать подконтрольным оппозиционером, таким кремлевским Навальным. Возможно, он будет типа Ксении Собчак» , — отметил политолог в разговоре с gazeta.spb.ru.

Ранее Владислав Сурков заявил, что если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия президента, правовая логика приведет к обнулению сроков главы государства. В Кремле эту позицию назвали частным мнением россиянина «пусть и очень компетентного».

Указ об освобождении Суркова от должности был подписан 18 февраля. К причинам своего ухода экс-помощник президента отнес изменение контекста. «Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так»», — заявил он.