Под Бокситогорском перевернулся автобус «Петербург — Череповец»

В Бокситогорском районе Ленинградской области междугородний автобус, совершающий рейс «Петербург — Череповец» вылетел в кювет.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 26 февраля, на 10-м километре трассы «Бокситогорск — Батьково». По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке автодороги. В результате транспорт сильно занесло, автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Кроме 49-летнего водителя, в салоне находились 11 пассажиров. В результате аварии пострадали две женщины, которым оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летний петербуржец стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек спровоцировал аварию, в которой погиб человек.