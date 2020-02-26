Под Бокситогорском перевернулся автобус «Петербург — Череповец»

Под Бокситогорском перевернулся автобус &#171;Петербург &#8212; Череповец&#187;
Двум пострадавшим женщинам оказали медицинскую помощь. Фото: Baltphoto

В Бокситогорском районе Ленинградской области междугородний автобус, совершающий рейс «Петербург — Череповец» вылетел в кювет.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 26 февраля, на 10-м километре трассы «Бокситогорск — Батьково». По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке автодороги. В результате транспорт сильно занесло, автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Кроме 49-летнего водителя, в салоне находились 11 пассажиров. В результате аварии пострадали две женщины, которым оказали помощь прибывшие на место происшествия медики. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летний петербуржец стал фигурантом уголовного дела. Молодой человек спровоцировал аварию, в которой погиб человек.

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