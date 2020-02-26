Голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Эту дату предложил сопредседатель по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас. Свое предложение он внес на рабочей встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс.

Клишас подчеркнул, что 22 апреля — это рабочий день, который будет объявлен выходным. Никакие другие праздники переносится из-за этого не будут.

Кроме этого, депутат отметил, что 19 апреля будет окончен пост у православных и состоится Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается их пост — Рамадан.

Пока что, данная дата лишь одна из возможных.

Также, Владимир Путин заявил, что все правки в Конституцию должны быть внесены только после подведения окончательных результатов голосования, учитывая всю важность планируемых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки в Конституцию не рассмотрят без поддержки двух третей регионов.

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Голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля
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