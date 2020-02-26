В Ивангородском музее обнаружили неизвестные документы 19 века

Их нашли во время реставрационных работ. По предварительным данным, в руки к специалистам попало письмо середины 18 века.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Работники художественного Центра Грабаря занимались реставрацией экспонатов Ивангородского музея, когда нашли рукописное письмо, вшитое внутрь женского головного убора. Там же лежал печатный документы – предположительно первой половины 19 века.

Директор музея Ирина Миронова отметила, что бумаги хранили бережно, поэтому они хорошо сохранились. Сейчас эксперты занимаются их изучением и выясняют, когда именно их написали и для чего.

Напоминаем, что в общей сложности специалисты восстановили 11 предметов одежды из коллекции Ивана Билибина. Их уже можно увидеть среди экспонатов.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти начали реставрировать усадьбу Роткирхов.