В Петербурге ремонтируют легендарные танки Т-34 ко Дню Победы

В Петербурге ремонтируют легендарные танки Т-34 ко Дню Победы
Танки должны отремонтировать до конца марта. Фото: ЛенТВ24

Они примут участие в параде на Красной площади, но для начала их нужно привести в порядок.

Об этом стало известно сегодня, 26 февраля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. В Санкт-Петербурге ремонтируют 30 танков Т-34, которые служили в Чехословакии и азиатском Лаосе. Их удалось вернуть в Россию только год назад, теперь они займут почетное место в параде.

Отмечается, что для восстановления машин нужно кропотливо работать – это практически ювелирная работа. Эксперты рассказывают, что танки хорошо сохранились, вот только приходится заменять внутреннее оборудование. При этом специалисты используют аутентичные детали, так что никаких новшеств.

По предварительным данным, машины приведут в порядок уже к концу марта. Сроки сжатые, но успевать как-то нужно, ведь танки ждут на первых репетициях парада Победы в апреле.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе Петербурга горожане увидели танк.

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