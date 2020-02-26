Путин назначил дату голосования по Конституции

Президент поддержал предложение о проведении голосования уже в конце апреля текущего года.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России Павла Крашенинникова. Он отметил, что президент Владимир Путин поддержал идею о проведении голосования по поправке в Конституцию России уже 22 апреля. Уточняется, что этот день сделают выходным для того, чтобы граждане имели возможность высказать свое мнение

Крашенинников заверил, что за выходной день работодатели должны будут заплатить. Он напоминаем, что речь идет об официальном выходном, а не об отгуле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме определились с правилами проведения голосования по Конституции.