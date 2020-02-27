Бизнесмен торговал сомнительным мясом в магазине на Шкапина

В Кировском районе Петербурга полиция обнаружила предпринимателя, торговавшего мясом без маркировки, которая предусмотрена законодательством.
Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против 51-летнего гендиректора ООО «Балтиморт», который владеет магазином в доме №50 по улице Шкапина.
Полиция считает, что в период с марта по сентябрь прошлого года бизнесмен совместно с подельниками закупил мясную продукцию и продавал ее без маркировки, предусмотренной российским законодательством.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе обысков в доме бизнесмена в Ленобласти нашли винтовку без номеров.