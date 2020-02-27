В Петербурге почти 10 тысяч домов обзавелись «умными счетчиками»

ГУП «ТЭК СПб» подключил к умной системе сбора показаний почти 15 тысяч общедомовых счетчиков в 9,6 тысячах зданий, из которых почти шесть тысяч — жилые дома и 1,6 тысячи — социальные учреждения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, общедомовые счетчики фиксируют расход потребленного тепла в зданиях, которых находятся в зоне обслуживания ТЭК. Подключение общедомовых приборов к такой системе избавляет управляющую компанию ежемесячно снимать показания вручную. Программа сама считывает и передает данные по теплу и объему потребленного теплоносителя с приборов учета за любой период времени. Это позволило сократить срок рассмотрения и согласования ежемесячных отчетов с восьми до четырех дней.

Умные счетчики также позволяют отслеживать нарушения параметров давления, расхода и температуры теплоносителя, благодаря чему специалисты смогут оперативно реагировать на жалобы жильцов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изношенные теплосети в Красносельском районе реконструируют за 592 миллиона.