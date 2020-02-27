Сбербанк прогнозирует укрепление рубля

Ещё в декабре ожидались другие показатели на 2020 год.

Судя по презентации международной финансовой отчетности, можно утверждать, что рубль ждёт более лучший прогноз в макроэкономическом плане в 2020 году. Сбербанк считает, что в текущем году средний курс доллара будет равен 63,8 руб., а не 64,5, как предполагалось ранее.

Помимо этого, хорошие перспективы у курса и на следующие года. В 2021 году ожидается среднегодовой курс — 64,5 руб. за доллар, а в 2022 году — 65 руб. Судя по прогнозам, сделанным в декабрь, курс на эти года ожидался другим — 65 руб. и 65,5 руб. соответственно. Об этом сообщает РБК.

Средний же курс за 2019 год составил 64,7 руб.

Также, разработан законопроект, который позволит продать долю ЦБ в Сбербанке правительству. Это позволить сократить покупку валюты, что положительно скажется на рубле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал, что Сбербанк планирует открыть школу программирования в Петербурге.