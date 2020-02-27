Торжественный прием губернатора ограничит дорожное движение в марте

Прием будет посвящен весеннему празднику 8 марта.

Он организован от имени Губернатора Санкт-Петербурга и представительства МИДа РФ для руководства дипломатических представительств, которые аккредитованы в северной столице.

В связи с этим, в определенные дни будет введено ограничение по движению транспорта.

Согласно Дирекции по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге, ограничения коснутся следующих участков дорог:

По нечетной стороне набережной реки Мойки от Гороховой улицы до дома 75-79В по набережной реки Мойки в период с 00:00 05.03.2020 года до 2:00 07.03.2020 года будет запрещена остановка транспорта.

Также, остановка будет запрещена с 10:00 06.03.2020 года до 2:00 07.03.2020 года по нечетной стороне набережной реки Мойки у дома 73 по набережной реки Мойки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы ограничили движение на трассах Ленобласти.