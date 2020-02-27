Перевозчик из Петербурга пытался доставить в Калининградскую область языки «с примесью»

Перевозчик из Петербурга пытался доставить в Калининградскую область языки &#171;с примесью&#187;
В ходе досмотра был найден замороженный измельченный мясной продукт с содержанием мышечной, жировой и костной ткани. Фото: sztu.customs.ru/

На российско-латвийской границе таможенники выявили недостоверное декларирование ввозимого товара. Водитель из Петербурга заверил, что везет только свиные языки.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в четверг, 27 февраля. На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) было обнаружен незаявленный в сопроводительных документах товар.

Так, в документах указывалась о перемещении замороженных свиных языков весом брутто 20 тыс. 500 кг в Калининградскую область. В ходе осмотра сотрудники обнаружили в грузовом отсеке и незаявленный товар – замороженный измельченный мясной продукт.

На всех упаковках была нанесена единая маркировка: «субпродукты свиные (язык)». Также выявлено несоответствие заявленного веса товара фактическому.

В результате в отношении российского перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге суд приостановил строительство «коричневой» ветки метро.

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