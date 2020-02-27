Гранитный шар на Воскресенской набережной вернули на место

В конце прошлой недели в Северной столице из-за шторма и сильного ветра один из гранитных шаров на Воскресенской набережной сместился с постамента на несколько метров. Сегодня его вернули на место.

Сотрудники Мостотреста еще 25 февраля зафиксировали шар, чтобы он не «покатился» дальше. После был отремонтирован постамент для шара.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», в четверг, 27 февраля, гранитный шар установили на свое законное место. Его смогли закрепить с помощью крана.

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