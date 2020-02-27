Поехать из Петербурга в Псков можно будет всего за 400 рублей до конца апреля

Речь идет о специальной тарифной акции для ночных поездов. Об этом сообщает РЖД.

Цена билета в экономическом классе составит 400 рублей. Помимо этого, будут дополнительные скидки, зависящий от категорий пассажира. Граждане моложе 21 года смогут поехать в Псков со скидкой 20%. Пассажирам же от 60 лет будет положена скидка 30%. Если же человек захочет купить билет «туда-обратно», то цена на билет для возвращения уменьшится на 20%.

Скидки действуют на поезда «Ласточка» 815 с отправлением из Петепбурга в 22:30 и 816 с отправлением в 22:40. Время в пути составляет 3,5 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Из Петербурга в Иматру отправилась тестовая «Ласточка». Когда запуск состоится, в Ленинградской области может улучшиться ситуация на автомобильных пунктах пропуска на российско-финской границе.