Антимонопольщики подтвердили наличие «снежного картеля» в Петербурге

Антимонопольщики подтвердили наличие &#171;снежного картеля&#187; в Петербурге
Экс-председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Фото: Мойка78/Николая Овсянников

Законность и обоснованность решения петербургского управления ФАС по «снежному картелю» подтверждено апелляцией Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает АБН, петербургское управление выявило нарушения при проведении нескольких десятков торгов по обслуживанию городских дорог на общую сумму в почти 25 млрд рублей в течение четырех лет.

По данным антимонопольщиков, в картеле участвовали СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк № 7 Спецтранс» и комитет по благоустройству.

Эти предприятия искусственно поддерживали цены на тендерах по содержанию дорог и имитировали конкуренцию. Их действия координировал комитет по благоустройству.

Участники картеля предприняли попытку обжаловать выводу УФАС, однако у них ничего не вышло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 в Петербурге выявили 15 картелей.

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