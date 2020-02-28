Американский писатель грубо высказался о «Преступлении и наказании» Достоевского

Американский писатель грубо высказался о «Преступлении и наказании» Достоевского
Фёдор Михайлович Достоевский. Фото: Pixabay

Американский писатель Джеймс Эллрой грубо высказался о романе писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Он отметил, что всякий раз, когда берется за книгу, не может дочитать ее до конца.

«Не могу читать это русское ****** (чушь – ред.). Это не для меня», — сказал писатель, сообщает El País.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении за основу своего следующего фильма взять роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Однако он отметил, что сюжет романа будет существенно изменен.

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