Лесную опушку в Щеглово превращают в незаконную свалку

Мусор на лесной опушке в Щеголово. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Мусор на лесной опушке в Щеголово. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Экоактивисты обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти горы мусора. Отходы предположительно незаконно вывезли на лесную опушку в поселке Щеглово.

Территорию активисты МОО «Зеленый фронт» проверили по жалобам местных жителей. В четверг, 27 февраля, они выехали на лесную опушку и обнаружили залежи строительного мусора. В том числе, отходы четвертого класса опасности: бывшие в употреблении покрыки, рубероид и другое.

«На лесной опушке была проложена дорога, выставлен вагончик и организована приемка отходов», — уточнили в пресс-службе «Зеленого фронта».

Во время общественного осмотра проехать на свалку пытались два мусоровоза.

После жалобы местных жителей и осмотра свалки экоактивисты обратились к надзорным органам с просьбой прекратить завоз отходов. Они также просят выявить организаторов свалки и причастных к размещению мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе нашли свалку со шприцами.