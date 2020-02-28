Лесную опушку в Щеглово превращают в незаконную свалку

Экоактивисты обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти горы мусора. Отходы предположительно незаконно вывезли на лесную опушку в поселке Щеглово.
Территорию активисты МОО «Зеленый фронт» проверили по жалобам местных жителей. В четверг, 27 февраля, они выехали на лесную опушку и обнаружили залежи строительного мусора. В том числе, отходы четвертого класса опасности: бывшие в употреблении покрыки, рубероид и другое.
«На лесной опушке была проложена дорога, выставлен вагончик и организована приемка отходов», — уточнили в пресс-службе «Зеленого фронта».
Во время общественного осмотра проехать на свалку пытались два мусоровоза.
После жалобы местных жителей и осмотра свалки экоактивисты обратились к надзорным органам с просьбой прекратить завоз отходов. Они также просят выявить организаторов свалки и причастных к размещению мусора.
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