КАД заволокло дымом из-за загоревшейся иномарки

Сегодня утром, 28 февраля, на кольцевой автодороге в Петербурге загорелась иномарка Nissan Qashqai.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», автомобиль, в котором произошла неисправность, остановился на обочине КАД. Причины возгорания под капотом неизвестны. Точная причина задымления в машине пока неизвестна.

В паблике также опубликовали видеозапись, снятую проезжающими мимо автомобилистами. Судя по кадрам, дым от автомобиля распространился по всем попутным полосам движения. Несколько человек начали бороться с пожаром огнетушителями.

О пострадавших не сообщается.

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