В Петербурге изъяли большую партию красной икры

Проверка Россельхознадзора остановила незаконную продажу красной икры, которой торговали из багажника автомобиля. Нарушитель вел продажу в Ломоносовском районе. Было обнаружено 18 кг икры. Любые сведения о дате изготовления, сроках хранения и производителе отсутствовали.

Какая-либо информация о проверках не была обнаружена и в специальной системе «Меркурий».

В результате, недобросовестный продавец получил штраф, а его продукцию, которая может быть опасна, изъяли. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковским областям.

Обнаружить еще один факт подобной незаконной деятельности помогла реклама в интернете. Россельхознадзор посетил с проверкой ООО «Рак-Ша», где выяснилось, что их икра также продается без необходимых сведений, проверок и дат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили 4,5 тонны нелегальной красной икры.