В Финляндии выявлен второй случай заражения коронавирусом

Известно, что речь идет о женщине трудоспособного возраста.

Об этом сообщили сегодня, 28 февраля, пишет Yle. Жительница Финляндии сдала анализы и выяснилось, что она заразилась китайским коронавирусом. Ей разрешили отправиться домой, но попросили держаться подальше от других людей. До этого заболевание диагностировали тоже у женщины, случай зарегистрирован 26 февраля. Отмечается, что пациентка чувствует себя нормально.

Также в Суоми госпитализировали китаянку – она приехала в Финляндию, чтобы побывать в Лапландии. Ее удалось вылечить и отправить домой.

Напоминаем, что от коронавируса вылечились более 36 тысяч людей, а во умерли почти 2,8 тысячи. Врачи просят граждан обращаться за помощью, если чувствуется недомогание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Женевский автосалон отменен из-за коронавируса. Отменена и презентация автомобиля года и других автомобильных новинок, поскольку правительство Швейцарии запретило все массовые мероприятия с численностью свыше тысячи человек.