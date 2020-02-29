Сегодня «Зенит» сыграет с «Локомотивом»

В субботу, 29 февраля петербургский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч пройдет в Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток на прозвучит в 19:00 по петербургскому времени.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков. «Железнодорожники» занимают пятую строчку с 34 очками.

В пресс-службе «сине-бело-голубых» попросили фанатов приходить на матч заблаговременно и не брать с собой лишних вещей, чтобы не создавать очереди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.