Сердар Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Сердар Азмун из-за болезни пропустит матч &#171;Зенита&#187; с &#171;Локомотивом&#187;
Сердар Азмун. Фото: "Зенит"

Петербургский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках 20-го тура РПЛ. Нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вынужден пропустить матч.

Иранский форвард петербургсокого клуба пропустит игру с «Локомотивом» из-за болезни.

Как сообщает Sport24, помочь команде также не сможет футболист Артём Дзюба. Нападающий получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо».

Команды сразятся сегодня, 29 февраля, на стадионе «Газпром Арена». Матч начнется в 7 часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пресс-службе «сине-бело-голубых» попросили фанатов приходить на матч заблаговременно.

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