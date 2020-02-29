В Кронштадте откроется пансионат для пенсионеров

В Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей. Он расположится в отреставрированном здании, которое является объектом культурного наследия.

Пансионат откроют в бывшем Доме общины сестер милосердия в конце марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, в здании созданы все необходимые условия для пребывания 45 пенсионеров.

«Особняк получил новую жизнь», — заявил губернатор Александр Беглов, осмотревший пансионат в ходе рабочей поездки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов поздравил учащихся с открытием в Кронштадте кадетских классов.