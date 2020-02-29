«Зенит» объявил о сотрудничестве с лидером рынка бытовой техники и электроники

&#171;Зенит&#187; объявил о сотрудничестве с лидером рынка бытовой техники и электроники
Фото: ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение о сотрудничестве с розничной сетью «Эльдорадо». Теперь болельщики сине-бело-голубых смогут принять участие в совместных конкурсах.

Обо всем стало известно сегодня, 29 февраля. Фанаты смогут также получать выгодные предложения на приобретение электроники.

На сайте клуба петербургской команды также сообщили об открытии большой интерактивной площадки в рамках предматчевого «Фан-Променада», стать ее гостем можно уже начиная с матча 20-го тура против московского «Локомотива».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Сердар Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом».

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