В Петербурге в параде в честь 75-летия Победы примут участие почти 5000 военных

Среди них будут сотрудники силовых структур и воспитанники военных учреждений.

Парад состоится на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа с ссылкой на слова генерала-полковника Александра Журавлева.

Суворовцы, кадеты, юнармейцы, курсанты высших заведений и военнослужащие ЗВО уже приступили к тренировкам в своих местах нахождения. Сейчас идет работа со строевыми приемами. Позже, они будут репетировать все вместе в апреле на аэродроме, а уже в первых днях мая репетиции будут проводить и на Дворцовой площади.

Примечательно, что в прошлом году в параде участвовало 4,5 тысячи военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад Победы на Дворцовой репетируют под дождем. В прошлом году в один из репетиционных дней лил сильный дождь. Но это никого не остановило. Оркестр играл, а участники маршировали.