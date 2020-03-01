Михаил Боярский в очередной раз пренебрег правилами парковки?

Михаил Боярский в очередной раз пренебрег правилами парковки?
Михаил Боярский является членом совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Уже не в первый раз петербуржцы замечают внедорожник знаменитого артиста, припаркованный с нарушением правил дорожного движения.

В этот раз самый известный болельщик «Зенита» оставил свой «Mersedes-Benz» в историческом центре Северной столицы, на 2-м Зимнем мосту. Очевидцы, пишет Piter.TV, заметили автомобиль Михаила Боярского на мосту ночью 28 февраля.

Отметим, что подтвержденной информации о том, что машина принадлежит именно отечественному певцу, нет. Тем не менее, артиста часто уличают в нарушении правил парковки. Так, недавно он оставил авто прямо на пешеходном переходе Невского проспекта на пересечении с Конюшенной улицей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса и телеведущая Лера Кудрявцева была крайне возмущена мнением Михаила Боярского о беременности в позднем возрасте, к примеру, старше 40 лет.

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