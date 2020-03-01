Люксембург отменил плату за проезд в общественном транспорте

Люксембург стал первым в мире государством, где можно абсолютно бесплатно пользоваться любым общественным транспортом.
С 29 февраля воспользоваться трамваем или автобусом в стране можно бесплатно, лишь предъявив удостоверение личности. С трамвайной линии уже ликвидировали терминалы по продаже билетов. Оплачивать нужно лишь проезд в первом классе, сообщает издание 5 minutes, ссылаясь на правительство Люксембурга.
Причиной для нововведения стала статистика: выяснилось, что 60% жителей страны пользуются личным транспортом. Таким образом власти намерены снизить количество автомобилей на дорогах и улучшить экологическую ситуацию. Распространяется ли это изменение на туристов, неизвестно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Санкт-Петербурга утвердило транспортную реформу. Её проведение намечено на лето 2020 года.