Онкодиспансер в Ленобласти планируют назвать в честь возглавлявшего его Романа Ласло Дюлович

Имя почетного гражданина Ленинградской области и главного врача областного онкологического диспансера Романа Ласло Дюлович могут присвоить учреждению, которым он руководил.
Об этом губернатор региона, Александр Дрозденко, сообщил в своем официальном Instagram в субботу, 29 февраля. Глава Ленобласти подчеркнул высочайший профессионализм Ласло Дюловича как ученого и его бережное отношение к пациентам как доктора.
Дрозденко отметил, что современная система онкологической помощи в Ленобласти была разработана во многом благодаря Ласло Дюловичу. Губернатор также заявил, что уже готовит инициативу о присвоении онкодиспансеру Ленобласти имени выдающегося хирурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Тихвин начал работу первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи.