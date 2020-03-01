Онкодиспансер в Ленобласти планируют назвать в честь возглавлявшего его Романа Ласло Дюлович

"Ласло Роман, врач-онколог, боролся за жизнь каждого пациента, даже когда другие специалисты отказывались верить в возможность победить болезнь", - написал Дрозденко. Фото: Instagram @drozdenko_au

"Ласло Роман, врач-онколог, боролся за жизнь каждого пациента, даже когда другие специалисты отказывались верить в возможность победить болезнь", - написал Дрозденко. Фото: Instagram @drozdenko_au

Имя почетного гражданина Ленинградской области и главного врача областного онкологического диспансера Романа Ласло Дюлович могут присвоить учреждению, которым он руководил.

Об этом губернатор региона, Александр Дрозденко, сообщил в своем официальном Instagram в субботу, 29 февраля. Глава Ленобласти подчеркнул высочайший профессионализм Ласло Дюловича как ученого и его бережное отношение к пациентам как доктора.

Дрозденко отметил, что современная система онкологической помощи в Ленобласти была разработана во многом благодаря Ласло Дюловичу. Губернатор также заявил, что уже готовит инициативу о присвоении онкодиспансеру Ленобласти имени выдающегося хирурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Тихвин начал работу первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи.