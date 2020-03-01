Ледоколы провели 37 судов с начала зимней навигации в Петербурге

С начала зимней навигации в Большом порту Санкт-Петербурга прошел почти месяц. За это время ледоколы успели провести 37 судов.

Кронштадтский Корабельный фарватер и Санкт-Петербургский морской канал свободны ото льда. В Выборгском заливе — начальные виды льда, сообщает отраслевой портал «Российское судоходство» со ссылкой на Штаб ледокольных проводок.

У береговой черты наблюдается неподвижный лед (припай) толщиной от 5 см. Температура воды от Петербурга до острова Гогланд в среднем составляет от 0 до плюс 2 градусов.

По состоянию на 1 марта, в состоянии суточной готовности в Большом порту Санкт-Петербурга находится ледокол «Капитал Плахин». Еще 12 ледоколов — в эксплуатационном резерве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4 февраля в акваториях «Пассажирского порта Санкт-Петербурга» и «Большого порта Санкт-Петербурга» объявлен период ледокольных проводок судов.