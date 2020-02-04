В портах Петербурга начали работать ледоколы

В портах Петербурга начали работать ледоколы
Ледокол в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 4 февраля в акваториях «Пассажирского порта Санкт-Петербурга» и «Большого порта Санкт-Петербурга» объявлен период ледокольных проводок судов. Борьбу со льдом начали в связи с установкой отрицательных температур.

Ледообразование началось в Невской губе, Кронштадтском корабельном фарватере и Санкт-Петербургском морском канале.

Период ледокольных проводок объявили капитаны морских портов, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦКБ «Нептун» построит в Петербурге ледокол стоимостью 1 млрд рублей. После он будет передан городской администрации для беспечения экологической безопасности акватории Петербурга. Деньги на строительство ледокола выделят из бюджета.

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