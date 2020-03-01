В Петербурге установят бюсты в память о погибших десантниках 6-й роты Псковской дивизии

В Петербурге почтили память воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии, погибших в Аргунском ущелье. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге почтили память воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии, погибших в Аргунском ущелье. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге увековечат память десантников 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье. На аллее в парке Боевого братства планируется установить их бюсты.

Монументы будут установлены в честь шести десантников- уроженцев Петербурга: Сергея Жукова, Константина Тимошинина, Дмитрия Щемлева, Игоря Хворостухина и Вадима Чугунова.

«Они вступили в неравный бой с противником и ценой своей жизни остановили его, исполнив свой воинский долг», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В воскресенье, 1 марта, к подножию памятника десантникам в Парке боевого братства в Невском районе возложили живые цветы. Память их почтили минутой молчания и торжественным маршем роты почетного караула ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти.