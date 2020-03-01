Петербуржцы помогли собаке, которую нашли в мусорном баке

Петербуржцы помогли собаке, которую нашли в мусорном баке
Пса назвали Гарри в честь Гарри Поттера. Фото: "Вконтакте" / "ЖК Палацио"

Животное оказалось на помойке вместе с переноской.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе ЖК «Палацио». Местные жители услышали, как собака жалобно скулит из мусорного бака. Они тут же собрали деньги и отвезли малыша в ветеринарную клинику. Там у животного диагностировали неинфекционный энцефалит. За время, проведенное на улицу, пес сильно замерз.

По камерам удалось выяснить, кто оставил малыша на улице. Хозяйкой оказалась девушка азиатской внешности, которая вышла из дома с переноской, а вернулась уже без нее. Врачи уверяют, что заболевание можно вылечить и есть все шансы.

Пса назвали Гарри в честь персонажа книг Джоан Роулинг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гонконге у собаки обнаружили коронавирус.

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