В Москве у человека подозревают коронавирус

Пациента госпитализировали, он находится в Инфекционной больнице №1.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Россиянина отправили в медицинское учреждение Москвы с подозрением на болезнь. Сейчас он ожидает результаты анализов, делать выводы рано. К слову, это не первый случай, когда врачи проверяют человека на наличие коронавируса, но ни один из диагнозов не был в итоге подтвержден.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин заверил граждан, что делается все возможное для борьбы с болезнью. При этом он не стал отрицать, что она влияет на мировую экономику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у еще одного человека диагностировали коронавирус в Белоруссии.