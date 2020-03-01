В Москве у человека подозревают коронавирус

В Москве у человека подозревают коронавирус
По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

Пациента госпитализировали, он находится в Инфекционной больнице №1.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Россиянина отправили в медицинское учреждение Москвы с подозрением на болезнь. Сейчас он ожидает результаты анализов, делать выводы рано. К слову, это не первый случай, когда врачи проверяют человека на наличие коронавируса, но ни один из диагнозов не был в итоге подтвержден.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин заверил граждан, что делается все возможное для борьбы с болезнью. При этом он не стал отрицать, что она влияет на мировую экономику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у еще одного человека диагностировали коронавирус в Белоруссии.

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