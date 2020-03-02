BMW снес столб в Кировском районе Санкт-Петербурга

BMW снес столб в Кировском районе Санкт-Петербурга
Место аварии. Фото: фрагмент видео vk.com/spb_today

Все произошло на пересечении проспект Народного Ополчения и Дачного проспекта.

Авария произошла у заправки «Роснефти» на пересечении с проспектом Народного Ополчения в понедельник, 2 марта. Видео с разбитой машиной и упавшем на провода столбом, опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

На видео видны сотрудники ДПС, которые разговаривают с молодым человеком, который может являться водителем автомобиля.

Информация о пострадавших в аварии отсутствует. На самом автомобиле заметны очень сильные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине автомобиль врезался в дерево. По предварительным данным, водитель машины был пьян, поэтому не справился с управлением. Он погиб, а его пассажир был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все случилось на Софийском бульваре.

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