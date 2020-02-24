В Пушкине автомобиль врезался в дерево

Водитель погиб. Пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Страшная авария случилась на Софийском бульваре поздно вечером, 24 февраля. Об этом стало известно в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной версии, мужчина 1988 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он не справился с управлением автомобиля Hyundai Solaris, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб моментально, а его пассажир мужчина 1984 года рождения отправлен в больницу. Подробности были сообщены отделом пропаганды УГИБДД чуть позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтай микроавтобус в результате ДТП вылетел с проезжей части. Участниками ДТП были перекрыты все ряды движения. На место происшествия прибывали спасатели.