На Коллонтай микроавтобус в результате ДТП вылетел с проезжей части

На Коллонтай микроавтобус в результате ДТП вылетел с проезжей части
ДТП на улице Коллонтай. Фото: vk.com/spb_today

У дома №2 на улице Коллонтай в Невском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

По словам очевидцев, участники ДТП перекрыли все ряды. На опубликованных в соцсетях снимках видно, что микроавтобус вылетел с проезжей части.

«На улице Коллонтай у дома 2 будет коллапс из-за дтп !перекрыты все ряды», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась небольшая пробка. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли спасатели.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

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На Коллонтай микроавтобус в результате ДТП вылетел с проезжей части
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