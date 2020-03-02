В Ленобласти задержан подозреваемый в нападении на беременную женщину-водителя такси

В Ленобласти задержан подозреваемый в нападении на беременную женщину-водителя такси
Полиция решит, что делать со злоумышленником. Фото: Pixabay

Происшествие произошло в Репино ночью, 1 марта.

Мужчина сел в такси марки “Kia Rio”, которым управляла беременная женщина. Будучи на заднем сидении, мужчина воспользовался ситуацией, и начал ее душить. Женщина начала защищаться, после чего мужчина решил начать ее избивать и угрожать убийством, не слушая слов о том, что она ждет ребенка.

Несмотря на удары, женщине удалось выбраться из автомобиля и убежать. Она сразу же позвонила в органы правопорядка. Уже через пару минут на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Нападавший пытался сбежать, увидев патрульную машину, но был оперативно пойман и задержан. Его доставили в 81 отдел полиции Курортного района. Об этом сообщило Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей помощь.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рощино мужчина на почве ревности совершил нападение.

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