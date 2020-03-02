Двухуровневые квартиры

Двухуровневая квартира — это необычный современный формат недвижимости, позволяющий реализовать уникальные дизайнерские решения в условиях городской среды.

Двухуровневые квартиры в микрорайоне «Балтийская жемчужина», как правило, располагаются на последних этажах высотных домов. Из панорамных окон с безрамным остеклением таких пространств открываются роскошные виды на Финский залив, парки и каналы. Своими планировками эргономичные четырех- и пятикомнатные квартиры напоминают респектабельный пентхаус, встроенный в многоквартирный дом современного жилого квартала.

Центральной осью, вокруг которой организуется все жилое пространство этого престижного формата недвижимости, является лестница. Она объединяет верхний и нижний уровни квартиры, которые могут быть оформлены в самых разных стилях. Традиционная для такого класса недвижимости предчистовая отделка позволяет декорировать пространство в соответствие с вкусовыми предпочтениями каждой отдельной семьи. Свободное зонирование помещения дает неограниченный простор для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Одним из жилых кварталов «Балтийской жемчужины», где представлены панорамные двухуровневые квартиры, является «Жемчужный берег». Этот престижный жилой квартал состоит из малоэтажных домов класса Prestige на побережье Матисова канала и высотных 12-этажных корпусов класса Comfort+. Квартал сдан в эксплуатацию летом 2019 года, но в продаже еще остался широкий выбор традиционных и уникальных форматов квартир.

Панорамные двухуровневые 4- и 5-комнатные пространства «Жемчужного берега» располагаются на верхних этажах высотных корпусов. Высота потолков каждого этажа составляет 2.85 метров. Все пентхаусы имеют по три просторные открытые террасы с роскошными видами на Финский залив, каналы, парки и стройный архитектурный ансамбль микрорайона. Террасы отлично подходят для принятия солнечных ванн, проведения романтических ужинов или веселых вечеринок в кругу друзей.

Сейчас покупателям недвижимости в «Балтийской жемчужине» доступны выгодные акции и разные варианты оплаты. В компании работает ипотечный специалист, который поможет выбрать самую выгодную программу кредитования у банков-партнеров, рассмотрит возможность частичного погашения кредита с помощью субсидий. Кроме того, жилье в микрорайоне можно приобрести в рассрочку или оформить договор бронирования по системе trade in, чтобы аккредитованные компанией агенты взяли на себя все заботы по продаже имеющейся квартиры.

Многофункциональный микрорайон «Балтийская жемчужина» известен своей развитой инфраструктурой. На территории проекта комплексного освоения территории уже работают две современные школы с бассейнами, скоро будет достроен 5-ый детский сад и 5-этажный поликлинический комплекс с отделением скорой помощи. Коммерческая инфраструктура представлена крупнейшим ТРЦ «Жемчужная плаза» с кинотеатром, модными магазинами и панорамными ресторанами, а также торговыми помещениями на первых этажах высотных корпусов жилых кварталов. Проект «Балтийская жемчужина» будет завершен строительством двух малоэтажных кварталов бизнес-класса на берегу Финского залива и реализацией масштабной деловой зоны.