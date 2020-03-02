Тройка операторов обеспечит связь в метро Петербурга

Уже в следующем году люди смогут оценить улучшения связи. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Уже в следующем году люди смогут оценить улучшения связи. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Тройка операторов обеспечит связь в метро Петербурга

Объединились «Билайн», МТС и Tele2. Они подписали договор о совместном проведении инфраструктуры в перегонах подземки Петербурга. В результате этого, на протяжении всего пути движения, пользователи будут обеспечены связью и скоростным интернетом. Об этом компании сообщили в своем совместном информационном сообщении. Каждым операторам будет доступен участок сети, построенным другим участником.

Осуществление проекта назначено на 2021 год.

Ветки поделены между операторами следующим образом: МТС отвечает за вторую и четвертую линию, «Билайн» за первой и третьей (от «Василеостровской» до «Рыбацкого»), а Tele2 проведет работы на третьей ветке (от «Беговой» до «Приморской») и пятой линии.

До этого, на протяжении 10 лет, монополией по обеспечению связью в перегонах пользовался «МегаФон», что весьма не устраивало других операторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургское метро обзаведется связью МТС этим летом.