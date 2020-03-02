Путин рассказал, будет ли упоминаться бог в Конституции

Поправку об изменении Конституции предложила рабочая группа.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он заявил, что президент России Владимир Путин согласился упомянуть бога в Конституции. По предварительным данным, его упомянут в историческом контексте – мол, Россия сохраняет «память предков, передававших нам идеалы и веру в бога».

Напоминаем, что инициатором внесения поправок был патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его поддержало большинство, теперь предложение дорабатывается. В случае, если россияне поддержат поправки 22 апреля, они станут действительны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил поправки в Конституции касательно брака. Президент внес предложение о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.