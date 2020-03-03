Пожарные ночью тушили частный дом в Тосненском районе

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 3 марта в поселке Шапки Тосненского района произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 01:17. Горела площадь 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МСЧ России по Ленобласти.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 05:15.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти вспыхнул частный дом и хозпостройки. Спасатели боролись с огнем более часа.