Рядом с Петрозаводском будет ограничено движение большегрузов по мостам

Некоторые участки трассы А-121, от Лодейного Поля и Вытегры через Прокшино и Плесецк, буду временно недоступной для грузовых автомобилей.

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности мостовых сооружений, сообщают в ФКУ «Упрдор «Кола». Такое решение было принято после проведения диагностики трассы. Водителей просят быть внимательными к дорожным знакам, так как о действии ограничений сообщат именно они.

Максимальная масса допустимого к проезду транспорта составляет 25-30 тонн. Так, через реку Другую (52+165 км) — до 25 тонн; реку Шелкозерка (71+976 км) — до 30 тонн; реку Шокша (94+473 км) — до 26 тонн со скоростью 40 километров в час; реку Горная (96+816 км) — до 30 тонн; реку Большая Уя — до 30 тонн.

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